Відомий продюсер і репер Потап показав в мережі кумедне фото з колишньою дружиною і подругою Насті Каменських Анною Андрійчук.

Як повідомляє Politeka.net, популярний український виконавець, репер і чоловік Насті Каменських Потап (Олексій Потапенко) поділився на своїй сторінці в Instagram несподіваним фото. На знімку артист зображений поруч з подругою дружини Анною Андрійчук, яка є колишньою дружиною Позитив з "Время и Стекло".

На знімку Анна і Олексій відображені в цікавій локації серед екзотичної зелені на відпочинку в Мексиці. Вони сидять за столом і виглядають так, ніби навіть не знайомі. Перед камерою Андрійчук з'явилася у відвертій темній сукні з відкритим верхом, а Потап у строкатій пляжній сорочці.

У підписі до публікації Олексій здорово заінтригував шанувальників: "Задумали з @annchuk розрив 2022...". Шанувальники тут же почали коментувати знімок: "Євробачення?", "Зрозуміло", "Помітно", "Чекаємо розрив", "Дивляться один на одного", "Обережніше, інакше люди подумають ви задумали щось погане!", "Цікаво", "Красива Аня".

Нагадаємо, Каменських пожартувала над сплячим Потапом і поділилася відео: "Навіщо на весь світ висміювати?".

Як повідомляла Politeka, Каменських на відпочинку з Потапом і подругою опинилися в епіцентрі потужної стихії: "Такого я ще не бачила".

Також Politeka писала, що Потап у квітчастому костюмі засвітився на курорті, показавши свої розваги: "Настя де?".