Известный продюсер и рэпер Потап показал в сети забавное фото с бывшей женой Позитива и подругой Насти Каменских Анной Андрийчук.

Как сообщает Politeka.net, популярный украинский исполнитель, рэпер и муж Насти Каменских Потап (Алексей Потапенко) поделился на своей странице в Instagram неожиданным фото. На снимке артист запечатлен рядом с подругой жены Анной Андрийчук, которая является бывшей супругой Позитива из "Время и Стекло".

На снимке Анна и Алексей запечатлены в интересной локации среди экзотической зелени на отдыхе в Мексике. Они сидят за столом и выглядят так, будто даже не знакомы. Перед камерой Андрийчук появилась в откровенном темном платье с открытым верхом, а Потап в пестрой пляжной рубашке.

В подписи к публикации Алексей здорово заинтриговал поклонников: "Задумали с @annchuk разрыв 2022…". Поклонники тут же принялись комментировать снимок: "Евровидение?", "Понятно", "Заметно", "Ждем разрыв", "Смотрят друг на друга", "Осторожней, иначе люди подумают вы задумали что-то плохое!", "Интересно", "Красивая Аня".

Напомним, Каменских подшутила над спящим Потапом и поделилась видео: "Зачем на весь мир высмеивать?".

Как сообщала Politeka, Каменских на отдыхе с Потапом и подругой оказались в эпицентре мощной стихии: "Такого я еще не видела".

Также Politeka писала, что Потап в цветастом костюме засветился на курорте, показав свои развлечения: "Настя где?".