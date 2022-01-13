Українська співачка Злата Огневич, яка була героїнею шоу" Холостячка", яка нещодавно вирушила в Африку відпочивати, розповіла про свої пригоди.

Як повідомляє Politeka.net, в Instagram Злата Огневич нещодавно вирушила подорожувати по Африці і вже встигла не тільки засмагнути, але і побувати на вельми вражаючих екскурсіях. Відвідуючи різні поселення, готелі і водоспади, встигає вона ще й зрідка поніжитися в купальнику.

«У свій ледачий день я згоріла так, що просто жесть. Ой, скучила за своїм номером, по комфорту, зручностей і за смачною їжею. Ось в цей ледачий день, який я собі влаштувала, я і згоріла так, що просто боляче доторкнутися до тіла» - говорить Огневич в новому відео.

Варто відзначити, що зараз Злата мало не кожні кілька годин подорожує, тому зовсім не сидить на місці і вічно знаходиться на вулиці.

Також Злата розповіла про свою поїздку в Танзанію.

"Повернулася з Танзанії на Занзібар. Я хочу ще досліджувати Африку! Вже знаю, куди відправлюся, але це все пізніше. Зараз у мене перше знайомство і воно таке особливе! Даааа. Це було найвірнішим рішенням вибрати Африку для відпустки!

Тут масштаб відчувається у всьому. Я ніби чую поклик давніх племен, він у всьому, в кожній деталі, кожному погляді місцевих жителів! До мурашок і непередаваного відчуття чогось дуже далекого, глибинного»,-поділилася враженнями Злата.

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