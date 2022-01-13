Украинская певица Злата Огневич, которая была героиней шоу "Холостячка", которая недавно отправилась в Африку отдыхать, рассказала о своих приключениях.

Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм Злата Огневич недавно отправилась путешествовать по Африке и уже успела не только загореть, но и побывать на весьма впечатляющих экскурсиях. Посещая разные поселения, отели и водопады, успевает она еще и изредка понежиться в купальнике.

«В свой ленивый день я сгорела так, что просто жесть. Ой, соскучилась по своему номеру, по комфорту, удобствам и по вкусной еде. Вот в этот ленивый день, который я себе устроила, я и сгорела так, что просто больно притронуться к телу» - говорит Огневич в новом видео.

Стоит отметить, что сейчас Злата чуть ли не каждые несколько часов путешествует, поэтому совсем не сидит на месте и вечно находится на улице.

Также Злата рассказала о своей поездке в Танзанию.

«Вернулась из Танзании на Занзибар. Я хочу ещё исследовать Африку! Уже знаю, куда отправлюсь, но это всё позже. Сейчас у меня первое знакомство и оно такое особенное! Даааа. Это было самым верным решением выбрать Африку для отпуска!

Здесь масштаб ощущается во всём. Я будто слышу зов давних племён, он во всём, в каждой детали, каждом взгляде местных жителей! До мурашек и непередаваемого ощущения чего-то очень далёкого, глубинного», - поделилась впечатлениями Злата.

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