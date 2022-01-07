Как пишет Politeka.net, Злата Огневич является популярной отечественной певицей, которая заняла третье место на Евровидении. А недавно Злата участвовала в шоу "Маска", где одержала победу. После этого певицу позвали стать главной героиней шоу "Холостячка", где она выбрала Андрея Задворного. Но отношения у пары не удалось построить после проекта. Артистка недавно отправилась отдыхать на Занзибар, Республика Танзания. Звезда теперь активно делится сторисами в Инстаграм, где показывает свой отдых.

На кадрах Злата показала, как наслаждается отдыхом в СПА. Огневич была в наряде с вырезом и стильных очках.

"Настолько хорошо, что я не могу уйти из СПА", - написала Злата.

"Так хорошо после массажа, сижу в СПА и не могу отсюда уйти", - сказала Огневич в сторис.

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