Певица Злата Огневич, которая была главной героиней шоу "Холостячка", показала, как проводит время на Занзибаре, Республика Танзания.

Как пишет Politeka.net, Злата Огневич является популярной отечественной певицей, которая заняла третье место на Евровидении. А недавно Злата участвовала в шоу "Маска", где одержала победу. После этого певицу позвали стать главной героиней шоу "Холостячка", где она выбрала Андрея Задворного. Но отношения у пары не удалось построить после проекта. Артистка недавно отправилась отдыхать на Занзибар, Республика Танзания. Звезда теперь активно делится сторисами в Инстаграм, где показывает свой отдых.

На кадрах Злата показала, как наслаждается отдыхом в СПА. Огневич была в наряде с вырезом и стильных очках.

"Настолько хорошо, что я не могу уйти из СПА", - написала Злата.

"Так хорошо после массажа, сижу в СПА и не могу отсюда уйти", - сказала Огневич в сторис.

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