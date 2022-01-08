Певица Злата Огневич, которая была главной героиней шоу "Холостячка", на днях улетела на отдых в Занзибар, и теперь активно хвастается счастливыми моментами из жизни.

Как пишет Politeka.net, Злата Огневич решила показать себя настоящую на отдыхе и продемонстрировала свою натуральную прическу без выпрямления локонов. Обычно артистка выравнивает пряди и постоянно делает спутанные пучки и нередко показывает результаты экспериментов в сети.

Как правило, Злата Огневич показывает в Инстаграм много разных моментов из жизни, удивляет рассказами о неловких моментах и смешит домашними Стори. В этот раз она показала, как приходится ходить на отдыхе без привычной прически.

Свои кудрявые локоны она всегда выравнивает, поэтому ее редко можно увидеть с натуральными локонами:

«Здесь нереальная духота. И нереально выпрями волосы: во-первых, очень влажность высокая, жара и соленый океан. Поэтому я просто забила на все и буду ходить вот такая кудрявая».

Огневич является популярной отечественной певицей, которая заняла третье место на Евровидении. А недавно Злата участвовала в шоу "Маска", где одержала победу. После этого певицу позвали стать главной героиней шоу "Холостячка", где она выбрала Андрея Задворного.

Но отношения у пары не удалось построить после проекта. Артистка недавно отправилась отдыхать на Занзибар, Республика Танзания. Звезда теперь активно делится сторисами в Инстаграм, где показывает свой отдых.

Напомним, "Холостячка" Злата Огневич в купальнике с вырезом показала, что потерял Задворный

А еще Politeka писала, что финалист "Холостячки" Свечкоренко с новой девушкой похвастался роскошной квартирой

Также Politeka сообщала, что финалист "Холостячки" Свечкоренко удивил развлечениями в машине с новой девушкой