Популярная украинская певица и главная героиня второго сезона шоу «Холостячка» Злата Огневич нашла возможность обратиться к поклонникам после своей «пропажи» в Африке и рассказала, что с ней происходит.

Как пишет Politeka.net, ранее Огневич рассказала поклонникам, что отправилась в Африку. Певица была в восторге от того, что смогла провести отпуск в такой живописной местности. Однако, на какое-то время Злата перестала обновлять свою страничку в Инстаграм, которую активно ведет.

Как выяснилось, звезда отправилась в сафари по национальным паркам Танзании, и оказалась вне зоны действия интернета.

«Гайз, привет! Если вы думаете, что меня похитило африканское племя, то нет. Я просто на сафари, здесь не было связи никакой. Вот сейчас мы приехали на точку завтрака и появилась связь», - рассказала Огневич в новых сториз, как только у нее появилась такая возможность.

Певица не сдержалась, и тут же поделилась восторгом от того, что успела увидеть.

«Все очень круто! Меня просто переполняют эмоции от этой красоты! Я никогда еще в жизни не видела такого количества животных и птиц под открытым небом! Если у вас есть возможность поехать на сафари в Африку – езжайте!», - призвала Злата.

Она рассказала, что уже второй день ездит по саванне в рамках сафари.

«Нахожусь на дне кратера грозного вулкана (когда-то). Кратер Нгоронгоро уникален тем, что за многие годы в нем образовалась своя собственная среда обитания для многих видов животных, которые не имеют возможность выбраться наружу», - рассказала Огневич о национальном парке. В котором находилась.

Поездка певицы еще продолжается, поэтому она пообещала продолжать радовать фанатов ярким контентом.

Напомним, «холостячка» Огневич показала, как отдыхает в Африке после громкого расставания.

Как сообщала Politeka, "холостячка" Огневич в Африке решилась показать себя без фильтров.

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