Як пише Politeka.net, 32-річна шеф-кухар поділилася жартівливим постом у своєму Instagram. Як відомо, у 2015 році Мартинівська вийшла заміж за свого колегу, Івана Кобця. Через рік у них народилася дочка Віра, проте досить скоро пара розійшлася через зради Івана.

З 2020 року Мартинівська офіційно в розлученні. Шеф-кухар нічого не розповідає про своє особисте життя, проте шанувальники активно приписують їй роман з колегою по суддівству в "Майстер Шеф" Володимиром Ярославським.

У новому пості Мартинівська вирішила пожартувати на тему своїх відносин з чоловіками. Вона опублікувала серію знімків, на яких з веселою посмішкою спочатку підходить до старої вантажівки, а потім йде вже від нього, висунувши язик і підморгуючи.

"Авто вибираю так само влучно, як і чоловіків", - підписала знімки Мартинівська.

Її шанувальники тут же відреагували.

"Вова не образиться на такі слова?", "Шапка вогонь!", "Побажаю вам Наступний Вибір із серії Мерседес преміум класу.... ну і чоловіка відповідного, щоб цінував Вас", "кльовий Гелік!))) Вовчика?",- пишуть люди.

Нагадаємо, Мартиновська зухвало потролила Сергія Притулу за лаштунками "Майстер Шеф".

Як повідомляла Politeka, "Майстер Шеф" Мартиновська розкрила українцям секрет унікальної спеції.

Також Politeka писала, що судді "Майстер Шеф" Мартиновської пророкують швидке весілля з Ярославським.