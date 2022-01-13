Известная украинская шеф-повар и судья проекта «Мастер Шеф» Ольга Мартыновская ярко пошутила над своими отношениями с мужчинами.

Как пишет Politeka.net, 32-летняя шеф-повар поделилась шутливым постом в своем Инстаграм. Как известно, в 2015 году Мартыновская вышла замуж за своего коллегу, Ивана Кобца. Спустя год у них родилась дочь Вера, однако довольно скоро пара разошлась из-за измен Ивана.

С 2020 года Мартыновская официально в разводе. Шеф-повар ничего не рассказывает о своей личной жизни, однако поклонники активно приписывают ей роман с коллегой по судейству в «Мастер Шеф» Владимиром Ярославским.

В новом посте Мартыновская решила пошутить на тему своих отношений с мужчинами. Она опубликовала серию снимков, на которых с веселой улыбкой сначала подходит к старому грузовику, а затем идет уже от него, высунув язык и подмигивая.

«Авто выбираю так же метко, как и мужчин», - подписала снимки Мартыновская.

Ее поклонники тут же отреагировали.

«Вова не обидится на такие слова?», «Шапка огонь!», «Пожелаю Вам следующий выбор из серии Мерседес премиум класса.... ну и мужчину соответствующего, чтобы ценил Вас», «Клёвый Гелик!))) Вовчика?», - пишут люди.

Напомним, Мартыновская дерзко потроллила Сергея Притулу за кулисами "Мастер Шеф".

Как сообщала Politeka, «Мастер Шеф» Мартыновская раскрыла украинцам секрет уникальной специи.

Также Politeka писала, что судье "Мастер Шеф" Мартыновской пророчат скорую свадьбу с Ярославским.