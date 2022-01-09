Новое фото двух шеф-поваров и судей кулинарного проекта "Мастер Шеф" всколыхнула соцсеть инстаграм, ведь парочке Ярославский-Мартыновская поклонники давно приписывают роман.

Как сообщает Politeka.net, кажется, Владимир Ярославский и Ольга Мартыновская решили подогреть слухи о своих отношениях горячим фото, а точнее публикацией в соцсети инстаграм.

Владимир Ярославский и Ольга Мартыновская позировали в бане, украшенной венками, соломой и одеялом. Они оба позировали с банным полотенцами под которыми не наблюдалось одежды, расположившись рядышком. Они сидели на полу обнявшись и выглядели очень счастливыми. Такими пикантными снимками повара решили поздравить украинцев с Рождеством.

Подписчики уже делают выводы, что Владимир Ярославский и Ольга Мартыновская точно вместе и даже пророчат им скорую свадьбу.

"Ну наконец-то, а то друзья, друзья. Счастья вам", "Жениться пора! Всех благ!", "Какие милые, как хорошо вместе смотритесь", "Дождались 🔥 Вы невероятные вместе ", "Идеальные 🔥огонь", "По фотке всё понятно, что вместе", "Вот такое, скоро будет маленький поваренек", - писали в комментариях пользователи сети.

Напомним, что Владимир Ярославский удивил скромностью в Новый год.

Ранее Politeka сообщала, что Ярославский рассказал, как приготовить идеальную кутью.

Также Politeka писала, что Мартыновская показала, как довести оператора до истерики.