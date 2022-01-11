Как сообщает Politeka.net, в сторис в своем Instagram судья шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская, которая стала победительницей третьего сезона и училась в Париже, не только делится интересными рецептами, но и показывает свою повседневную жизнь.
На этот раз она опубликовала несколько видео, на котором были судьи "Україна має талант" Евгений Кот и Сергей Притула.
"Сергей, будешь готовить омлет?",- спросила в Притулы Мартыновская.
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"Омлет??? Не, подписчики же не знают, что я ненавижу яйца и все, что с ними связано и Оля меня троллит. Я омлет готовить не буду", - сказал Сергей Притула.
Заметим, что пока стилисты готовили звезд к съемкам, Притула рассказывал интересные истории и всех веселил.
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