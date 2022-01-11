Как сообщает Politeka.net, в сторис в своем Instagram судья шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская, которая стала победительницей третьего сезона и училась в Париже, не только делится интересными рецептами, но и показывает свою повседневную жизнь.

На этот раз она опубликовала несколько видео, на котором были судьи "Україна має талант" Евгений Кот и Сергей Притула.

"Сергей, будешь готовить омлет?",- спросила в Притулы Мартыновская.

"Омлет??? Не, подписчики же не знают, что я ненавижу яйца и все, что с ними связано и Оля меня троллит. Я омлет готовить не буду", - сказал Сергей Притула.

Заметим, что пока стилисты готовили звезд к съемкам, Притула рассказывал интересные истории и всех веселил.

Ранее Politeka сообщала, что судья "Мастер Шеф" Мартыновская проговорилась, с кем спит, и показала фото в постели: "Роскошь..."

Напомним, что судьи "Мастер Шеф" Мартыновской пророчат свадьбу с ярославским: "По фото все понятно...".

Также Politeka писала, что Притула взбесился из-за украинцев, которые раскритиковали его праздничный стол: "Раз уж вы такой...".