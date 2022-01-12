Відома українська хореограф і переможниця одного з сезонів "Танців з зірками" Ілона Гвоздьова похвалилася фігурою в купальнику, розкривши свою мрію.

Як пише Politeka.net, танцівниця поділилася у своєму Instagram атмосферними кадрами. Нещодавно Гвоздьова вирушила до Грузії, де їй запропонували посаду хореографа в місцевому аналогу шоу «Танці з зірками». Зараз танцівниця щосили працює над цим проектом.

Однак, як з'ясувалося, думками Гвоздьова зовсім не в Грузії. Так, в новому пості вона розкрила, що мріє опинитися в жаркому літньому дні. Причому, судячи з кадрів, танцівниця не проти провести його на пляжі.

Так, Гвоздьова опублікувала відео, на якому повільно прогулюється по пляжу шикарного закордонного курорту з блакитною водою і дерев'яними бунгало, що йдуть в океан. Танцівниця граціозно крокує по воді, демонструючи свою підтягнуту фігуру в роздільному купальнику.

"Хочу у літо...", - підписала кадри Гвоздьова.

Її шанувальники не змогли пройти повз.

"Кайф. Фігура Вогонь людина вогонь", "Вау. Краса яка. Прикріпіть локацію, щоб люди вже туди квитки замовляли", "Кайф в чистому вигляді", "і я", - пишуть люди.

Нагадаємо, Ілона Гвоздьова, яка виїхала з України, не стримала справжніх емоцій.

Як повідомляла Politeka, Гвоздьова з "Танців з зірками" натякнула на завершення кар'єри.

Також Politeka писала, що Ілона Гвоздьова показала, чим займається з чоловіком ночами, поки немає дітей.