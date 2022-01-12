Як пише Politeka.net, танцівниця поділилася у своєму Instagram атмосферними кадрами. Нещодавно Гвоздьова вирушила до Грузії, де їй запропонували посаду хореографа в місцевому аналогу шоу «Танці з зірками». Зараз танцівниця щосили працює над цим проектом.
Однак, як з'ясувалося, думками Гвоздьова зовсім не в Грузії. Так, в новому пості вона розкрила, що мріє опинитися в жаркому літньому дні. Причому, судячи з кадрів, танцівниця не проти провести його на пляжі.
Так, Гвоздьова опублікувала відео, на якому повільно прогулюється по пляжу шикарного закордонного курорту з блакитною водою і дерев'яними бунгало, що йдуть в океан. Танцівниця граціозно крокує по воді, демонструючи свою підтягнуту фігуру в роздільному купальнику.
"Хочу у літо...", - підписала кадри Гвоздьова.
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Її шанувальники не змогли пройти повз.
"Кайф. Фігура Вогонь людина вогонь", "Вау. Краса яка. Прикріпіть локацію, щоб люди вже туди квитки замовляли", "Кайф в чистому вигляді", "і я", - пишуть люди.
Нагадаємо, Ілона Гвоздьова, яка виїхала з України, не стримала справжніх емоцій.
Як повідомляла Politeka, Гвоздьова з "Танців з зірками" натякнула на завершення кар'єри.
Також Politeka писала, що Ілона Гвоздьова показала, чим займається з чоловіком ночами, поки немає дітей.