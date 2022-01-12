Известная украинская хореограф и победительница одного из сезонов «Танців з зірками» Илона Гвоздева похвасталась фигурой в купальнике, раскрыв свою мечту.

Как пишет Politeka.net, танцовщица поделилась в своем Инстаграм атмосферными кадрами. Не так давно Гвоздева отправилась в Грузию, где ей предложили должность хореографа в местном аналоге шоу «Танцы со звездами». Сейчас танцовщица вовсю работает над этим проектом.

Однако, как выяснилось, мыслями Гвоздева совсем не в Грузии. Так, в новом посте она раскрыла, что мечтает оказаться в жарком летнем дне. Причем, судя по кадрам, танцовщица не прочь провести его на пляже.

Так, Гвоздева опубликовала видео, на котором медленно прогуливается по пляжу шикарного заграничного курорта с лазурной водой и деревянными бунгало, уходящими в океан. Танцовщица грациозно шагает по воде, демонстрируя свою подтянутую фигуру в раздельном купальнике.

«Хочу в лето…», - подписала кадры Гвоздева.

Ее поклонники не смогли пройти мимо.

«Кайф. Фигура огонь человек огонь», «Вау. Красота какая. Прикрепите локацию, чтобы люди уже туда билеты заказывали», «Кайф в чистом виде», «И я», - пишут люди.

Напомним, Илона Гвоздева, уехавшая из Украины, не сдержала истинных эмоций.

Как сообщала Politeka, Гвоздева из «Танців з зірками» намекнула на завершение карьеры.

Также Politeka писала, что Илона Гвоздева показала, чем занимается с мужем по ночам, пока нет детей.