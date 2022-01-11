Как пишет Politeka.net, Илона Гвоздева является успешной украинской танцовщицей. Звезда побеждала на шоу "Танці з зірками", а теперь стала хореографом-постановщиком в шоу "Танцы со звездами" в Грузии. Не забывает Илона и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новых сторис Илона показала, как проводит время с супругом, который приехал к ней погостить в Грузию.
"Смотрим фильм "Ирландец". И поймала себя на мысли, что за время отсутствия детей мы посмотрели фильмов уже на год вперед", - написала Гвоздева.
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Сначала Илона показывала себя крупным планом, а потом со спины мужа. В какой-то момент Гвоздева позвала мужа, после чего он показал свое лицо, оторвавшись от просмотра фильма.
Напомним, Гвоздева из "Танців з зірками" поразила романтическими кадрами с мужем
А еще Politeka сообщала, что Илона Гвоздева, уехавшая работать за границу, засветила пачку стодолларовых купюр
Также Politeka писала, что Гвоздева показала, как проводит время вдали от Украины, удивив деталью внешности