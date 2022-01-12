Известная хореограф и победительница одного из сезонов шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева рассказала о том, почему ее поездка в Грузию стала для нее пыткой.

Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм Илона Гвоздева решила высказаться о своей поздке и о том, почему ее разлука с семьей далась намного тяжелее, чем она предполагала. По мнению Гвоздевой, она реализовала себя в сфере танцев и теперь более увлечена бытом, нежели карьерой.

Со своим мужем Иваном Хомячуком Илона Гвоздева в браке семь лет. Пара воспитывает 6-летнюю дочь Валерию и маленького сына Доминика, который родился в октябре 2020 года. С ними разлучиться артистке было очень сложно:

«Пока все мои знакомые разъезжают по морям и курортам, у меня даже отпуска не было еще, а каникулы новогодние уже подошли к концу. Если бы не муж рядом, я бы 100% сорвалась бы и уже поехала домой. Расставание с детьми на месяц – еще та каторга».

Как известно, звезда танцевальных шоу уехала работать в Грузию, где стала хореографом-постановщиком грузинской версии «Танцев со звездами».

Илона Гвоздева рассказала, что месяц вдали от дома и детей дался ей нелегко, но это оказалось не единственной трудностью. Работа над проектом забирает много сил.

«То чувство, когда последний эфир – силы и фантазия на пределе, а зрители и участники ждут фееричных побед», - призналась хореограф.

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