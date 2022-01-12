Відома співачка і дружина продюсера Потапа - Настя Каменських вирішила розважитися на пляжі в модному купальнику з блискітками.

Як пише Politeka.net, Настя Каменських і Потап разом з близькою подругою Анною Анчук вирушили відпочивати до Мексики, заради якої витратили майже добу для подорожі. Причому там вони не нудьгують і кожен день показують фанатам в Instagram, як веселяться.

Настя Каменських також встигає записати гуморні відео на пляжі і не забуває про своє «Тік-Ток», де часто викладає дитячі ролики, кривляється на камеру і показує свої танці. Цього разу співачка вирішила блиснути фігурою в модному купальнику з різнокольоровими паєтками.

Як відомо, Настя звикла критиці, адже раніше зірку висміювали через зайву вагу і після схуднення вона все одно отримувала слова про те, що нібито запустила себе. Тому тепер вона не реагує на критику і продовжує робити те, що подобається.

Також на інших знімках Настя Каменських постала в леопардовому купальнику і штанях зебрового забарвлення. Образ вона доповнила капелюхом і сонцезахисними окулярами. Співачка сфотографувалася на одному з мексиканських пляжів.

"Шикарна 🔥 але талії немає" « " шикарна фігура!", "Понтам немає краю і кінця«," Красива жінка! Але ця пристрасть натягувати плавки на вуха псує все«, "карколомна», «Кайфова», «Настя, класно виглядаєш», "Ти просто милашка Наша Настюшка", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, що Каменських в халаті познущалася над сплячим Потапом:"Мстя буде страшна".

Ще Politeka писала, що Потап в яскравому костюмі засвітився на курорті: "Настя де?».

Також Politeka повідомляла, що Каменських з подружкою опинилися в епіцентрі потужної стихії:"Такого я ще не бачила".