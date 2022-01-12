Как пишет Politeka.net, Настя Каменских и Потап вместе с близкой подругой Анной Анчук отправились отдыхать в Мексику, ради которой потратили почти сутки для путешествия. Причем там они не скучают и каждый день показывают фанатам в Инстаграм, как веселятся.
Настя Каменских также успевает записать юморные видео на пляже и не забывает о своем «Тик-Ток», где часто выкладывает ребячливые ролики, кривляется на камеру и показывает свои танцы. В этот раз певица решила блеснуть фигурой в модном купальнике с разноцветными пайетками.
Как известно, Настя привыкла критике, ведь раньше звезду высмеивали из-за лишнего веса и после похудения она все равно получала слова о том, что якобы запустила себя. Поэтому теперь она не реагирует на критику и продолжает делать то, что нравится.
Также на других снимках Настя Каменских предстала в леопардовом купальнике и штанах зебровой окраски. Образ она дополнила шляпой и солнцезащитными очками. Певица сфотографировалась на одном из мексиканских пляжей.
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«Шикарная 🔥 но талии нет», «Шикарная фигура!», «Понтам нет края и конца», «Красивая женщина! Но эта страсть натягивать плавки на уши портит всё», «Сногсшибательная», «Кайфовая», «Настя, классно выглядишь», «Ты просто милашка Наша Настюшка», - пишут в комментариях.
Напомним, что Каменских в халате поиздевалась над спящим Потапом: "Мстя будет страшна".
Еще Politeka писала, что Потап в ярком костюме засветился на курорте: «Настя где?».
Также Politeka сообщала, что Каменских с подружкой оказались в эпицентре мощной стихии: "Такого я еще не видела".