Як пише Politeka.net, артист звернувся до своєї старшої дочки Зої в новому пості на своїй сторінці в Instagram.
12 січня відзначає день народження старша дочка Пономарьова від його першого шлюбу з Оленою Мозговою, Зоя. У новому пості співак поділився спільною фотографією з уже дорослою дівчиною. На ній вони удвох напівлежать на газоні і посміхаються. Блондинка Зоя була одягнена в білу сорочку, а її обличчя частково приховували великі окуляри.
"Сьогодні день народження у Зої! Вітаю тебе, дочка! Многая і блага літа", - написав Пономарьов.
Його шанувальники приєдналися до привітань.
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"Щасливих моментів", "з Днем Народження! Здоров'я, любові і благополуччя!", "Краса!", "З Днем народження! Класно, коли вже така доросла, красива дочка!", "Красива дочка-це гордість батька. Поздоровляю!",- пишуть люди.
Відзначимо, що Зоя – не рідна дочка Пономарьова. З її біологічним батьком Олена Мозгова не була розписана і розлучилася ще до народження дівчинки. Після того як вони з Пономарьовим одружилися, він удочерив Зою. У шлюбі у них також народилася спільна дочка Євгенія.
Також у Пономарьова є син Олександр від другого шлюбу з Вікторією Мартинюк.
Нагадаємо, Олександр Пономарьов на пляжі за кордоном заспівав українською.
Як повідомляла Politeka, Пономарьов у чорних окулярах показав, де опинився на зимові свята.
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