Знаменитый украинский певец Александр Пономарев показал, как сейчас выглядит его старшая дочь, которая уже стала совсем взрослой.

Как пишет Politeka.net, артист обратился к своей старшей дочери Зое в новом посте на своей странице в Инстаграм.

12 января отмечает день рождения старшая дочь Пономарева от его первого брака с Аленой Мозговой, Зоя. В новом посте певец поделился совместной фотографией с уже взрослой девушкой. На ней они вдвоем полулежат на газоне и улыбаются. Блондинка Зоя была одета в белую рубашку, а ее лицо частично скрывали большие очки.

«Сегодня день рождения у Зои! Поздравляю тебя, дочка! Многая и Благая лита», - написал Пономарев.

Его поклонники присоединились к поздравлениям.

«Счастливых моментов», «С Днём Рождения! Здоровья, Любви и Благополучия!», «Красота!», «С Днём рождения! Классно, когда уже такая взрослая, красивая дочь!», «Красивая дочь- это гордость отца. Поздравляю!», - пишут люди.

Отметим, что Зоя – не родная дочь Пономарева. С ее биологическим отцом Алена Мозговая не была расписана и рассталась еще до рождения девочки. После того как они с Пономаревым поженились, он удочерил Зою. В браке у них также родилась общая дочь Евгения.

Также у Пономарева есть сын Александр от второго брака с Викторией Мартынюк.

Напомним, Александр Пономарев на пляже за границей спел на украинском.

Как сообщала Politeka, Пономарев в черных очках показал, где оказался на зимние праздники.

Также Politeka писала, что Билык, Зибров, Пономарев и другие звезды вместе обратились к украинцам.