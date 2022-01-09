Александр Пономарев улетел за границу, откуда радует кадрами своих поклонников, пишет Politeka.net. На новом видео в Инстаграм певец показал свою прогулку по пляжу. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)
Артист шел в панамке и исполнил песню, посвященную Рождеству. Певец не мог скрыть своей улыбки.
"Христос Родился! Хорошего Рождественского Воскресенья ❤️", - подписал кадры Александр Пономарев.
Почти за час публикация собрала более 1000 просмотров и много комментариев.
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"Славим его!!!!!!!!", "🔥🔥 С праздником !!!", "Христос родился! Хорошего отдыха!🙌", "Славим Его! Хорошего отдыха и приятных приключений! ❤️🏖️🌴", "Где вы поете?", - написали пользователи Сети.
Отметим, Александр Пономарев скрывает свою личную жизнь. За плечами артиста два неудачных брака с Аленой Мозговой и Викторией Мартынюк, от которых есть двое детей Евгения и Александр.
Несколько лет назад ходили слухи о романе певца с коллегой Марией Яремчук.
Напомним, Пономарев засветил необычный интерьер роскошной квартиры Билык
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