Известный украинский певец Александр Пономарев отправился в теплые края, откуда обратился к украинцам, исполнив песню в честь праздника и получил обратную реакцию.

Александр Пономарев улетел за границу, откуда радует кадрами своих поклонников, пишет Politeka.net. На новом видео в Инстаграм певец показал свою прогулку по пляжу. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

Артист шел в панамке и исполнил песню, посвященную Рождеству. Певец не мог скрыть своей улыбки.

"Христос Родился! Хорошего Рождественского Воскресенья ❤️", - подписал кадры Александр Пономарев.

Почти за час публикация собрала более 1000 просмотров и много комментариев.

"Славим его!!!!!!!!", "🔥🔥 С праздником !!!", "Христос родился! Хорошего отдыха!🙌", "Славим Его! Хорошего отдыха и приятных приключений! ❤️🏖️🌴", "Где вы поете?", - написали пользователи Сети.

Отметим, Александр Пономарев скрывает свою личную жизнь. За плечами артиста два неудачных брака с Аленой Мозговой и Викторией Мартынюк, от которых есть двое детей Евгения и Александр.

Несколько лет назад ходили слухи о романе певца с коллегой Марией Яремчук.

Напомним, Пономарев засветил необычный интерьер роскошной квартиры Билык

Как сообщала Politeka, Пономарев в черных очках показал, где оказался на зимние праздники

Также Politeka писала, что Александр Пономарев обратился к украинцам с пронзительным заявлением