Как сообщает Politeka.net, на своей страничке в Instagram 48-летний известный украинский певец Александр Пономарев, который представлял Украину на 48-м песенном конкурсе "Евровидение" и был тренером талант-шоу "Голос країни", опубликовал новое фото и показал, где проводит зимние праздники.
"Христос Родился ! Кутью поел ! Пост завершился ! Гуляем ! С Праздником ! ❤️", - написал Пономарев.
Как видим, на фото певец был в солнцезащитных очках и футболке, а на размытом фоне виднелись пальмы и вода.
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Поклонники отреагировали на фотографию Александра Пономарева.
"Славим Его!", "Ослепили красотой, Александр))", - написали в сети.
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Напомним, что Пономарев засветил необычный интерьер роскошной квартиры Билык: красные мебель и зеркала.
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