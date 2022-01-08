Известный украинский певец и автор песен Александр Пономарев поделился с поклонниками новым фото и показал, где празднует зимние праздники.

Как сообщает Politeka.net, на своей страничке в Instagram 48-летний известный украинский певец Александр Пономарев, который представлял Украину на 48-м песенном конкурсе "Евровидение" и был тренером талант-шоу "Голос країни", опубликовал новое фото и показал, где проводит зимние праздники.

"Христос Родился ! Кутью поел ! Пост завершился ! Гуляем ! С Праздником ! ❤️", - написал Пономарев.

Как видим, на фото певец был в солнцезащитных очках и футболке, а на размытом фоне виднелись пальмы и вода.

Поклонники отреагировали на фотографию Александра Пономарева.

"Славим Его!", "Ослепили красотой, Александр))", - написали в сети.

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