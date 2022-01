46-річна Анджеліна Джолі після скандального розлучення практично не з'являється на вулиці, не говорить про особисте життя і всіляко уникає питань про кар'єру, передає Politeka.net. Однак зрідка актрису все ж можна помітити на вулиці під час прогулянок з дітьми.

Нещодавно Джолі разом з дочкою Вів'єн з'їздила за продуктами в один з фермерських магазинів Лос-Анджелеса. Для виходу в світ вона вибирала модне чорне пальто оверсайз, чорні вузькі укорочені джинси, черевики, а доповнили образ традиційні темні окуляри і чорна сумочка.

"Вчора Анджеліна і її дочка Вів'єн на фермі Bristol Farms в Лос-Анджелесі. (11.01.22) серед речей, які вони купили, була газована вода» - сказано в підписі під кадрами.

Ми також писали, що потенційний роман Анджеліни Джолі і музиканта The Weeknd обговорювали в мережі досить давно, адже їх кілька разів бачили разом за романтичними вечерями, також актриса з'явилася з дітьми на його концерті.

Після цього після виходу нового альбому співака фанати уважно вслухалися в текст восьмого треку під назвою Here We Go... Again. У ньому чоловік говорить про кохану: "Моя нова дівчина, вона кінозірка«, причому навіть додав більш особисті подробиці:»я любив її правильно, змусив її кричати, як Нів Кемпбелл". Однак сама Джолі ніяк не коментувала відносини з чоловіком і навіть під час прямих питань уникала інформації про це.

