46-летняя Анджелина Джоли после скандального развода практически не появляется на улице, не говорит о личной жизни и всячески избегает вопросов о карьере, передает Politeka.net. Однако изредка актрису все же можно заметить на улице во время прогулок с детьми.

Недавно Джоли вместе с дочерью Вивьен съездила за продуктами в один из фермерских магазинов Лос-Анджелеса. Для выхода в свет она выбирала модное черное пальто оверсайз, черные узкие укороченные джинсы, ботинки, а дополнили образ традиционные темные очки и черная сумочка.

«Вчера Анджелина и ее дочь Вивьен на ферме Bristol Farms в Лос-Анджелесе. (11.01.22) Среди вещей, которые они купили, была газированная вода» - сказано в подписи под кадрами.

Мы также писали, что потенциальный роман Анджелины Джоли и музыканта The Weeknd обсуждали в сети довольно давно, ведь их несколько раз видели вместе за романтическими ужинами, также актриса появилась с детьми на его концерте.

После этого после выхода нового альбома певца фанаты внимательно вслушались в текст восьмого трека под названием Here We Go… Again. В нем мужчина говорит о возлюбленной: «Моя новая девушка, она кинозвезда», причем даже добавил более личные подробности: «Я любил ее правильно, заставил ее кричать, как Нив Кэмпбелл». Однако сама Джоли никак не комментировала отношения с мужчиной и даже во время прямых вопросов избегала информации об этом.

