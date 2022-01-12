Часто різні колективи відгулюють корпоративи з розмахом, повідомляє Politeka.net. Деякі можуть навіть не контролювати себе. Саме таку поведінку українців вирішили висміяти Євген Нікішин та Євген Сморигін на сцені "Дизель Шоу". Перший зобразив із себе жінку в стані алкогольного сп'яніння, яка вирішила чіплятися до поліцейського. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)
"А я тебе впізнала! Ти у нас на корпоративі танцював... Так, терся жердиною об жердину", - виголосив Нікішин, і викликав сміх у залі.
"Що? Ні, це був не я, жінко", - відповів Сморигін.
"Допитися до гикавки - як наші герої поверталися з робочого корпоративу?🤪 🙃 ",- підписані кадри.
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Публікація швидко зібрала майже 5000 переглядів і трохи коментарів.
"Великі таланти. Молодці 👏 ", "😂😂😂😂😂", "😍😍😍👏👏", - написали користувачі Мережі.
Відзначимо, Євген Нікішин і Євген Сморигін часто виступають в парі, граючи подібні сценки, змушуючи сміятися публіку.
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