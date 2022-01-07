Как сообщает Politeka.net, на странице развлекательного проекта "Дизель шоу" в Instagram опубликовали интересный фрагмент выступления. (Чтобы посотреть - проскролльте вниз)
В ролике Виктория Булитко и Егор Крутоголов изображают родителей, которые нарядились в Деда Мороза и Снегурочку. Чтобы поздравить сына с Новым годом, но дальше все пошло не по плану.
«Хотели удивить ребенка, а вместо этого узнали неожиданные секреты друг друга!😜 Папа назвал учительницу козой, к маме приходил дядя Серёжа. И это только начало немного запутанной, но очень интересной истории от «Дизель Шоу». Смогут ли Дед Мороз и Снегурочка сдержаться, чтобы не выйти из образов и доиграть свои роли?», - говорится в посте "Дизель шоу".
74-летняя София Ротару поразила видом в полупрозрачном платье: "Как вам это удается?"
Победительница "Холостяка" Анна Богдан рассекретила, какой подарок получила на Новый год: "Вернулись на 70 лет назад"
Жена-красотка Комарова из "Мир Наизнанку" в домашней обстановке похвасталась вкусненьким: "Как вам?"
Экс-жена Дзидзьо Slavia в эффектном купальнике показала, что потерял артист: «Спасательница Малибу»
Внучка Софии Ротару показала редкий момент с родным братом: как он теперь выглядит и чем занимается
«А дед мороз то самый настоящий) Крутой номер», - отреагировали пользователи Сети.
Напомним, Булитко из "Дизель шоу" оказалась "запертой" из-за проделок Крутоголова и Бережка: "Я сказала..."
Как сообщала Politeka, звезды "Дизель Шоу" показали, что творилось за кадром новых "Папанек": "Это веселая история..."
Также Politeka писала, что звезда "Дизель Шоу" раскрыла семейные традиции с четырьмя сыновьями: "Принято писать..."