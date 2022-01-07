Как сообщает Politeka.net, на странице развлекательного проекта "Дизель шоу" в Instagram опубликовали интересный фрагмент выступления. (Чтобы посотреть - проскролльте вниз)

В ролике Виктория Булитко и Егор Крутоголов изображают родителей, которые нарядились в Деда Мороза и Снегурочку. Чтобы поздравить сына с Новым годом, но дальше все пошло не по плану.

«Хотели удивить ребенка, а вместо этого узнали неожиданные секреты друг друга!😜 Папа назвал учительницу козой, к маме приходил дядя Серёжа. И это только начало немного запутанной, но очень интересной истории от «Дизель Шоу». Смогут ли Дед Мороз и Снегурочка сдержаться, чтобы не выйти из образов и доиграть свои роли?», - говорится в посте "Дизель шоу".

«А дед мороз то самый настоящий) Крутой номер», - отреагировали пользователи Сети.

Напомним, Булитко из "Дизель шоу" оказалась "запертой" из-за проделок Крутоголова и Бережка: "Я сказала..."

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