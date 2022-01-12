Актеры "Дизель шоу" решили высмеять украинок, которые хорошо отгуляли корпоратив - роли в новой сценке исполнили Евгений Никишин и Евгений Сморыгин.

Часто разные коллективы отгуливают корпоративы с размахом, сообщает Politeka.net. Некоторые могут даже не контролировать себя. Именно такое поведение украинцев решили высмеять Евгений Никишин и Евгений Сморыгин на сцене "Дизель Шоу". Первый изобразил из себя женщину в состоянии алкогольного опьянения, которая решила приставать к полицейскому. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

"А я тебя узнала! Ты у нас на корпоративе танцевал... Да, терся шестом об шест", - произнес Никишин, и вызвал смех в зале.

"Что? Нет, это был не я, женщина", - ответил Сморигин.

"Допиться до икоты – как наши герои возвращались с рабочего корпоратива?🤪🙃", - подписаны кадры.

Публикация быстро собрала почти 5000 просмотров и немного комментариев.

"Большие таланты. Молодцы 👏 ", "😂😂😂😂😂", "😍😍😍👏👏", - написали пользователи Сети.

Отметим, Евгений Никишин и Евгений Сморыгин часто выступают в паре, играя подобные сценки, заставляя смеяться публику.

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