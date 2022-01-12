Часто разные коллективы отгуливают корпоративы с размахом, сообщает Politeka.net. Некоторые могут даже не контролировать себя. Именно такое поведение украинцев решили высмеять Евгений Никишин и Евгений Сморыгин на сцене "Дизель Шоу". Первый изобразил из себя женщину в состоянии алкогольного опьянения, которая решила приставать к полицейскому. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
"А я тебя узнала! Ты у нас на корпоративе танцевал... Да, терся шестом об шест", - произнес Никишин, и вызвал смех в зале.
"Что? Нет, это был не я, женщина", - ответил Сморигин.
"Допиться до икоты – как наши герои возвращались с рабочего корпоратива?🤪🙃", - подписаны кадры.
Как менялось лицо Аллы Пугачевой после пластических операций: "Такая разная..."
Известный ведущий не вернулся с отдыха с женой, появились подробности трагедии: "Врачи пытались помочь"
Лопес в халате и без парика показала, какой бывает рядом с дочерью: "Растит конкурентку"
Оборвалась жизнь знаменитого актера, семья раздавлена горем: "Он был для нас всем"
"Дошли до грани": Геля из СВ-шоу откровенно рассказала о ссорах и близости с Данилко
Публикация быстро собрала почти 5000 просмотров и немного комментариев.
"Большие таланты. Молодцы 👏 ", "😂😂😂😂😂", "😍😍😍👏👏", - написали пользователи Сети.
Отметим, Евгений Никишин и Евгений Сморыгин часто выступают в паре, играя подобные сценки, заставляя смеяться публику.
Напомним, в "Дизель Шоу" высмеяли таксистов и их пассажиров на новый год
Как сообщала Politeka, Булитко и Крутоголов из «Дизель шоу» насмешили новогодним номером
Также Politeka писала, что звезда "Дизель Шоу" показал, как приходится меняться ради сцены