Як повідомляє Politeka.net, популярна американська теледива і бізнесвумен Кім Кардашьян, яка почала активно займатися своїм брендом білизни та одягу для дому, продовжує інтригувати новими нарядами. Як відомо, модель особисто рекламує кожну новинку, чим не рідко спантеличує шанувальників.

"Штучна шкіра готова підняти ваш зимовий гардероб на новий рівень. Приєднуйтесь до списку очікування» - коротко сказано в підписі під кадрами, на яких Кім із задоволенням демонструвала свої форми.

Саме вони зазвичай і викликають бурхливу реакцію в мережі, адже модель має неприродну талію і пишні стегна, які зробила помітно більше.

"Нагадує желе; навіть не знаю, виглядає ризиково; коли поповнення???; Якого кольору цей?; Будь ласка, робіть більше колекцій для активного відпочинку!; Чи будете ви виходити в шкіряних штанях 👀; любов ❤️; я потребую; 🙌 краса🔥 🔥; виглядає дорого; вона коли-небудь промахнеться? Сумніваюся; Кім 😭 забирає всі мої гроші"»

Як можна помітити, Кім не втомлюється радувати фанатів зі свого світу новими знімками і відео. Також нещодавно зірка виклала на своїй сторінці результати нової фотосесії, в якій постала в незвичайному образі.

На нових знімках Кім відображена в дивній локації-це вузька світла кімната з голими стінами. Перед камерою світська левиця з'явилася у відвертому образі-чорному викликає боді і широких рваних штанях. Цей наряд підкреслив пишні форми і струнку фігуру красуні. Її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж і впевнений вигляд.

Нагадавши, Кім Кардашьян в незвичному образі з дочкою з'явилася на відпочинку: "майбутня Заміна зростає".

Як повідомляла Politeka, Кім Кардашьян в купальнику кокетливо вигнулася і показала всі свої достоїнства: "як булочка".

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