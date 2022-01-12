Як пише Politeka.net, знаменитий український боксер Олександр Усик неохоче говорить про свою сім'ю. Відомо, що його дружину звуть Катерина. У шлюбі у них народилися троє дітей: Єлизавета, Кирило і Михайло. Боксер не раз говорив, що хотів би ще дітей.
Дочка Олександра Усика займається танцями, старший син футболом, а молодший — тенісом. Зоряний батько використовує кожну вільну хвилину, щоб побути зі спадкоємцями і підтримати їх починання.
Так, в сторіс свого Instagram боксер показав, як проводить час з донькою за грою в шахи. При цьому Єлизаветі навіть вдалося обіграти батька.
"Дочка перемогла», - написав Олександр Усик.
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Раніше боксер зізнавався. Що не хоче, щоб дочка пов'язувала життя з професійним спортом.
"Від Лізи можна нічого особливо не вимагати. Головне-щоб вона була хорошою людиною і гідною, а не доступною дівчиною», - говорив він.
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