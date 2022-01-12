Чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBA, WBO Олександр Усик порадував шанувальників рідкісним кадром.

Як пише Politeka.net, знаменитий український боксер Олександр Усик неохоче говорить про свою сім'ю. Відомо, що його дружину звуть Катерина. У шлюбі у них народилися троє дітей: Єлизавета, Кирило і Михайло. Боксер не раз говорив, що хотів би ще дітей.

Дочка Олександра Усика займається танцями, старший син футболом, а молодший — тенісом. Зоряний батько використовує кожну вільну хвилину, щоб побути зі спадкоємцями і підтримати їх починання.

Так, в сторіс свого Instagram боксер показав, як проводить час з донькою за грою в шахи. При цьому Єлизаветі навіть вдалося обіграти батька.

"Дочка перемогла», - написав Олександр Усик.

Раніше боксер зізнавався. Що не хоче, щоб дочка пов'язувала життя з професійним спортом.

"Від Лізи можна нічого особливо не вимагати. Головне-щоб вона була хорошою людиною і гідною, а не доступною дівчиною», - говорив він.

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