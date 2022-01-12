Как пишет Politeka.net, знаменитый украинский боксер Александр Усик неохотно говорит о своей семье. Известно, что его супругу зовут Екатерина. В браке у них родились трое детей: Елизавета, Кирилл и Михаил. Боксер не раз говорил, что хотел бы еще детей.
Дочь Александра Усика занимается танцами, старший сын футболом, а младший — теннисом. Звездный отец использует каждую свободную минуту, чтобы побыть с наследниками и поддержать их начинания.
Так, в Сторис своего Инстаграм боксер показал, как проводит время с дочкой за игрой в шахматы. При этом Елизавете даже удалось обыграть отца.
«Дочь победила», - написал Александр Усик.
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