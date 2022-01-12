Дмитро Каднай і Ліда Лі, які зблизилися після шоу «Танці з зірками», приголомшили новим відео.

Як пише Politeka.net, Дмитро Каднай розбурхав публіку новими кадрами на своїй сторінці в Instagram. (Щоб подивитися відео-проскролльте вниз)

Каднай зображений спільно з Лідою Лі, з якою брав участь на проекті «Танці з зірками». Співачка записала спільну пісню з групою KADNAY. Артисти захопили ефектним спільним танцем під нову композицію.

Ліда Лі з'явилася в ефектному чорному боді з одним рукавом і однією штаниною. Каднай ж був одягнений в одні шкіряні штани. Артисти показали частину своєї нової постановки, і предлоили повторити.

"Ось тобі туторіал, як танцювати деякі з наших #MonsterMoves 😈 зможеш повторити?», - написавши Дмитро Каднай у новому пості.

"Ви вдоем🔥 🔥 🔥"»" найсмачніша твоя робота», «гаряче, смачно!!! Спасибі», «ви класна пара», «схожі», «Ви фантастичні», «красені», «на це можна дивитися вічно», "ви просто вогонь", - коментують побачене користувачі Мережі.

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