Как сообщает Politeka.net, известный украинский исполнитель из группы KADNAY Дмитрий Каднай поделился в своем Instagram яркими кадрами с концерта, на которых показал себя и своих коллег по коллективу.

На новых снимках Дмитрий предстал в необычном образе – на нем темная прозрачная рубашка с бахромой на рукавах, которая открыла часть рельефного торса, и стильные черные штаны. Длинные кудри музыканта растрепаны, на его лице очаровательная улыбка, а на ногтях темный маникюр.

В подписи к фото Каднай написал: "Как там начало Нового года? Кто уже успел посмотреть наш "Новогодний Live"? Делитесь". Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию артиста: "Это был лучший подарок к Новому году", "Начало интересное. Успели, посмотрели. Спасибо за подарочек. Под него сладко уснулось", "Спасибо! Очень понравилось!", "Очень красивая музыка. Хочется закрыть глаза и улететь. Эмоционально-эстетическо-визуальное удовольствие".

Напомним, Каднай после "Танців з зірками" зажег с известной певицей, кадры: "Какие вы классные".

Как сообщала Politeka, Лида Ли и Дмитрий Каднай показали настоящую близость после "Танців з зірками": "Было горячо".

Также Politeka писала, что Дима Каднай в штанах с бахромой устроил горячие танцы с Лидой Ли: "Лучше бы Даша Астафьева...".