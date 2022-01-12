Как пишет Politeka.net, Дмитрий Каднай взбудоражил публику новыми кадрами на своей странице в Инстаграм. (Чтобы посмотреть видео – проскролльте вниз)
Каднай запечатлен совместно с Лидой Ли, с которой участвовал на проекте «Танці з зірками». Певица записала совместную песню с группой KADNAY. Артисты восхитили эффектным совместным танцем под новую композицию.
Лида Ли появилась в эффектном черном боди с одним рукавом и одной штаниной. Каднай же был одет в одни кожаные штаны. Артисты показали часть своей новой постановки, и предлоили повторить.
«Вот тебе туториал, как танцевать некоторые из наших #MonsterMoves 😈 Сможешь повторить?», - написал Дмитрий Каднай в новом посте.
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«Вы вдоем🔥🔥🔥», «Самая вкусная твоя работа», «Горячо, вкусно!!! Спасибо», «Вы классная пара», «Похожи», «Вы фантастические», «Красавцы», «На это можно смотреть вечно», «Вы просто огонь», - комментируют увиденное пользователи Сети.
Напомним, Лида Ли в боди и Каднай в кожаных штанах не смогли скрывать химию между ними, видео: "Все шкварчит"
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