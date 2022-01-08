Лида Ли и Дмитрий Каднай показали, как готовятся к жарким совместным съемкам, оттачивая танцевальные движения и примеряя эффектные образы.

Как пишет Politeka.net, артисты поделились в Инстаграм новыми кадрами, на которых появились вместе. Как известно, Каднай и Лида Ли подружились на проекте «Танці з зірками», где вместе участвовали в последнем сезоне. После этого артисты решили поработать вместе.

Так, Лида Ли записала совместную песню с группой KADNAY, где вместе с Каднаем поет сын креативного продюсера шоу «Танці з зірками» Елены Коляденко и шоумена Дмитрия Коляденко, Филипп.

В новом посте артисты рассказали, что сейчас работают над mood video для своей совместной композиции. На кадрах Лида Ли появилась в эффектном черном боди с одним рукавом и одной штаниной. Каднай же был одет в одни кожаные штаны.

Артисты эффектно двигались под музыку, демонстрируя, чему научились на «Танцях». Также было явно заметно, какая сильная между ними возникла химия.

«Немного закулисья со съёмок нашей грядущей видеоработы вместе с KADNAY. Эта карусель видео просто разорвала мой TikTok, а ещё даже сама видеоробота не успела выйти! Кстати, “MONSTER” mood video is coming soon…», - подписала кадры Лида Ли.

В комментариях к посту отметился еще один участник «Танців», Станислав Горуна.

«Я где-то их двоих уже видел кажется, они участвовали в Танцах со Звездами. Но это не точно», - написал он.

Поклонники певицы также не смогли пройти мимо.

«Вы просто супер», «Женщина, что Вы со мной делаете?!!! Все шкварчит!», «Завлекает как а бессовестные», «Была Милашка-стала Вамп!!», - пишут люди.

Напомним, Лида Ли и Дмитрий Каднай решились показать, что происходило с ними за кадром.

Как сообщала Politeka, Каднай после «Танців з зірками» зажег с известной певицей, кадры.

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