Як повідомляє Politeka.net, на фан-сторінці в Instagram, присвяченій парі Дана Балана і Тіни Кароль опублікували спільне фото цих артистів, на якому їх прифотошопили один до одного. Треба сказати, що знімок виглядає дуже натурально, майже як справжній, а співаки на ньому постали дійсно, як закохана парочка.
Відзначимо, що Тіні і Дану приписують романтичні стосунки ще з часів їх участі в "Голосі країни". Тоді артисти неприкрито фліртували і підігрівали інтерес публіки. І хоча тепер вони все це спростовують, шанувальники продовжують вірити, що Кароль і Балан разом.
У коментарях до чорно-білого фото Дана і Тіни почалося бурхливе обговорення: "Клас", "Сильно", "Чудово", "Класні", "Виглядайте класно", "Вау", "Красива пара", "Супер", "Красиво виглядаєте".
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