Учасниця "Холостяка"з Михайлом Заливако і фіналістка проекту Юлія Бельченко ("Зайка") показала, як проводить час з Надін під час польоту.

Як повідомляє Politeka.net, колишня учасниця шоу "Холостяк" з Михайлом Заливако Юлія Бельченко не змогла перемогти на проекті у фіналі, проте стала популярною завдяки шоу і навіть стала блогером. Тепер в Instagram дівчини можна побачити досить багато різних кадрів.

Цього разу Юлія зацікавила відео з екс-учасницею "Холостяка" Надін, яка вибула з шоу задовго до фіналу, проте встигла подружитися з дівчиною і навіть не раз відпочивала разом з нею.

"Літак реально стрьомний, сподіваюся ми долетимо. Надін каже, що літак схожий на маршрутку, що їде на Чернівці» - посміялася «Зайка над літаком, в якому летіла у Левів. Після вона з Надін також показала солодкий перекус, який їм дали під час обслуговування.

Любить також Юлія хвалитися своїми покупками і забавними моментами. Цього разу вона влаштувала примірку нових нарядів перед дзеркалом і розповіла, де вона купує потрібні їй речі. Причому Бельченко також зізналася-плаття, яке їй знову сподобалося, вона раніше хотіла повернути.

Раніше, після новорічних знижок, їй захотілося все ж забрати його. Тож Юлія знову блищала в салатовому вбранні і розповідала, як їй йде такий фасон.

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