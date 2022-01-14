Подруга відомої співачки Злати Огневич в її день народження показала, як вони виглядали перед тридцятиріччям.

Як повідомляє Politeka.net, подруга відомої української співачки і героїні другого сезону шоу "Холостячка" Злати Огневич Юлія Медведєва опублікувала Instagram-сторіс миле архівне фото, на якому показала, як вони зі співачкою виглядали напередодні тридцятиріччя. Свій пост дівчина присвятила дню народження Злати - 12 січня їй виповнилося 36 років.

На фотографії молоді дівчата зображені за столиком в затишному кафе, обидві мило посміхаються. Перед камерою красуня Злата з'явилася у світлій блузці і чорній шкіряній куртці, її волосся зібране в пишний хвіст, а на обличчі легкий макіяж. За словами подруги співачки, на цьому знімку їм приблизно 28-29 років.

"Бажаю, щоб твої очі блищали від захвату! Натхнення виражалося у твоїй творчості шедеврами! Люблю тебе, моя мила подруга! З Днем народження Злата Огневич. Знайшла ось таке фото і, напевно, нам тут 28 або 29 років", - підписала сторіс Медведєва.

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