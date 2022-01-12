Злата Огневич решила после громких эфиров о расставании с победителем "Холостячки" Андреем Задворным отвлечься и уехать за границу, передает Politeka.net. Звезда отправилась в Африку, откуда теперь делится яркими кадрами.
В этот раз певица записала сторис в Инстаграм, рассказав о проблеме, с которой столкнулась во время отдыха. Как оказалось, певица сгорела на солнце, но это не испортило ее планов хорошо провести время.
"Так как я сгорела, и не могу пойти ни на пляж, ни в СПА... Короче говоря, в номере сидеть я точно не хочу, поэтому я решила поехать в Стоун Таун - это безумно красивый город. Я уже видела-перевидела все фотографии путешественников, и теперь я отправлюсь туда и, конечно же, наконец-то увижу дом, в котором жил Фредди Меркьюри - моя любовь", - рассказала Злата Огневич.
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Отметим, Злата Огневич сейчас скрывает свою личную жизнь и не отвечает прямо на вопрос о том, есть ли у нее любимый человек.
Многие пользователи Сети надеются, что звезда встречается с бывшим участником "Холостячки" Максимом Тарапатой.
Ранее сообщалось, "Холостячка" Огневич после разрыва с Задворным наслаждается жизнью в Африке
Также, Тарапата эмоционально высказался о разрыве Огневич с победителем "Холостячки"
Politeka рассказывала, "Холостячка" Огневич в Африке решилась показать себя без фильтров