Украинская певица Злата Огневич, которая была героиней "Холостячки-2", отправилась в Африку, где заработала себе новую проблему, но все же построила новые планы.

Злата Огневич решила после громких эфиров о расставании с победителем "Холостячки" Андреем Задворным отвлечься и уехать за границу, передает Politeka.net. Звезда отправилась в Африку, откуда теперь делится яркими кадрами.

В этот раз певица записала сторис в Инстаграм, рассказав о проблеме, с которой столкнулась во время отдыха. Как оказалось, певица сгорела на солнце, но это не испортило ее планов хорошо провести время.

"Так как я сгорела, и не могу пойти ни на пляж, ни в СПА... Короче говоря, в номере сидеть я точно не хочу, поэтому я решила поехать в Стоун Таун - это безумно красивый город. Я уже видела-перевидела все фотографии путешественников, и теперь я отправлюсь туда и, конечно же, наконец-то увижу дом, в котором жил Фредди Меркьюри - моя любовь", - рассказала Злата Огневич.

Отметим, Злата Огневич сейчас скрывает свою личную жизнь и не отвечает прямо на вопрос о том, есть ли у нее любимый человек.

Многие пользователи Сети надеются, что звезда встречается с бывшим участником "Холостячки" Максимом Тарапатой.

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