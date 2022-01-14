Подруга известной певицы Златы Огневич в ее день рождения показала, как они выглядели перед тридцатилетием.

Как сообщает Politeka.net, подруга известной украинской певицы и героини второго сезона шоу "Холостячка" Златы Огневич Юлия Медведева опубликовала Instagram-сторис милое архивное фото, на котором показала, как они с певицей выглядели в преддверии тридцатилетия. Свой пост девушка посвятила дню рождения Златы – 12 января ей исполнилось 36 лет.

На фотографии молодые девушки запечатлены за столиком в уютном кафе, обе мило улыбаются. Перед камерой красотка Злата появилась в светлой блузке и черной кожаной куртке, ее волосы собраны в пышный хвост, а на лице легкий макияж. По словам подруги певицы, на этом снимке им примерно 28-29 лет.

"Желаю, чтобы твои глаза блестели от восторга! Вдохновение выражалось в твоем творчестве шедеврами! Люблю тебя, моя милая подруга! С Днем рождения Злата Огневич. Нашла вот такое фото и, наверное, нам тут 28 или 29 лет", - подписала сторис Медведева.

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