Російський актор Петро Красилов, який зіграв в серіалах "Бідна Настя" і "Не родись красивою", вразив публіку змінами в зовнішності.

Останнім часом 44-річного Красилова не побачиш на телеекранах, актор частіше з'являється в театральних спектаклях. У програмі "Мій герой" зірка зізнався, що, можливо, режисери не пропонують йому ролі в кіно, так як він сильно змінився зовні.

"Чи то у мене часу немає, чи то не хочуть мене знімати... Просто колись давним-давно, років п'ять тому, я був одним, зараз я інший. У мене інші габарити, інші форми. А пам'ятають мене струнким хлопцем", - поділився Красилов.

При цьому Петро не збирається комплексувати. Каже, що його "не лякає перехід з одного амплуа в інше".

Користувачі активно обговорюють Красилова та метаморфози, які з ним трапилися:

"Його дійсно важко впізнати, але так грубо писати про зміну габаритів не варто. Ми ж не знаємо реальну причину чому це сталося. Нехай буде у нього здоров'я, нові ролі і багато шанувальників"

"Подорослішав. Але все одно видно, що акторство - це його! Бажаю йому нових ролей!"

"актор чудовий і виглядає добре - не всім же бути оселедцями худими"

"Звичайно, форма і габарити на талант не впливають... Але яким красунчиком був..."

"Якби інтерв'ю було без імен, то я б вас, Петро, не впізнав - не сказати, що "став гірше", але дуууже сильно змінився"

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