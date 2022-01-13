Российский актер Петр Красилов, сыгравший в сериалах "Бедная Настя" и "Не родись красивой", поразил публику переменами во внешности.

В последнее время 44-летнего Красилова не увидишь на телеэкранах, актер чаще появляется в театральных спектаклях. В программе «Мой герой» звезда признался, что, возможно, режиссеры не предлагают ему роли в кино, так как он сильно изменился внешне.

"То ли у меня времени нет, то ли не хотят меня снимать... Просто когда-то давным-давно, лет пять назад, я был одним, сейчас я другой. У меня другие габариты, другие формы. А помнят меня стройным мальчиком", - поделился Красилов.

При этом Петр не собирается комплексовать. Говорит, что его "не пугает переход из одного амплуа в другое".

Пользователи активно обсуждают Красилова и метаморфозы, которые с ним произошли:

"Его действительно трудно узнать, но так грубо писать об изменении габаритов не стоит. Мы же не знаем реальную причину почему это произошло. Пусть будет у него здоровье, новые роли и много поклонников"

"Повзрослел. Но все равно видно, что актерство - это его! Желаю ему новых ролей!"

"актер превосходный и выглядит хорошо - не всем же быть селедками тощими"

"Конечно, форма и габариты на талант не влияют...Но каким красавчиком был..."

"Если бы интервью было без имен, то я бы вас, Петр, не узнал - не сказать, что «поплохел», но ооооочень сильно изменился"

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