42-летний российский актер театра и кино Петр Красилов борется с болезнью

Стало известно о том, что у звезды сериалов нулевых "Не родись красивой" и "Бедная Настя" выявили китайский вирус, поставивший на колени весь мир, передает Politeka.net со ссылкой на Телеграм-канал Mash.

Отмечается, что Красилову срочно вызвали "скорую помощь" еще вчера, 5 мая.

"Приехавшие медики решили его забрать. Актера доставили в КТ-центр, провели ему компьютерную томографию легких и другие исследования. И обнаружили ковид", - говорится в сообщении.

Видимо, состояние звезды не столь серьезно, так как его отправили на домашнее лечение.

Ранее мы сообщали, с диагнозом "пневмония" и подозрением на китайский вирус длительное время в больнице провела народная артистка Надежда Бабкина. Несмотря на то, что сразу несколько тестов показывали отсутствие "уханьской заразы", состояние певицы стремительно ухудшалось, и воспаление легких обросло устрашающими осложнениями.

Пэтому медики решили ввести Надежду Георгиевну в медикаментозную кому, из которой ее вывели уже 13 апреля.

Тяжесть состояния певицы врачи объясняют элементарной халатностью. По их словам она очень усугубила свое положение тем, что две недели занималась дома самолечением.

В сети появилась информация, что Бабкину мог заразить другой артист Лев Лещенко, у которого достоверно обнаружили китайский вирус. Примечательно, что последний вернулся с женой из США, как только стало известно о карантине, и заявил в интервью, что не видит причин для паники. При этом Лещенко успел побывать на шоу Андрея Малахова и других публичных мероприятиях.

Напомним, что со звездой «Бедная Настя» случилось непредвиденное по дороге в Украину.

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