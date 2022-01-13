Як передає Politeka.net, багато зірок українського шоу-бізнесу на час новорічних свят і після вирушили відпочивати в різні країни.
Так, цього разу на сторінці програми "Зірковий шлях" в Instagram опублікували нову серію фото. На кадрах продемонстрували, як зірки українського шоу-бізнесу відпочивають після новорічних свят (щоб подивитися всі фото, доскролльте до кінця сторінки).
"Де відпочивають українські зірки 😮
- Тарас Цимбалюк - Кенія
- Катя Осадча та Юрій Горбунов - Таїланд
- Влад Яма - Мексика і США
- Катерина Кухар - Лазурне узбережжя
- Олександра Зарицька - Грузія
- Володимир Остапчук - Гірськолижний курорт Куршевель
- Іванна Онуфрійчук - Гірськолижний курорт Куршевель
- MONATIK - США
- NK і Потап - Мексика.
- Надя Дорофєєва і Володимир Дантес - Мексика",- розповіли на акаунті.
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Користувачі Мережі залишили безліч коментарів під фото: "Які втомлені? Задовбали", "Мда... В Україні не відпочиває ніхто! Патріоти тому що", "Взагалі не цікаво", "А що це вони там?! Будинки нехай відпочивають! Вони де всі "патріоти"? В країні криза! Навколо "епідемія"! У країні нехай з "сертифікатами" відпочивають..."бідолахи".
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