Знаменитости с семьями случайно встретились на пляже в Майами, США. Сеть облетело их совместное фото: Яма с женой, а также Монатик со своей благоверной счастливо улыбались в камеру, и трое из них показывали языки.
Последнее показалось украинцам уж слишком легкомысленным, учитывая, что обычные граждане, в большинстве своем, не могут позволить себе отдых не то, чтобы в Майами, но даже Турции.
"Вот так встреча😉 Семья Влада Ямы и MONATIK случайно встретились в солнечном Майами 😍 Правда же крутые? А где вы мечтаете отдохнуть, пишите в комментариях", - фото опубликовали на официальной страничке "Життя відомих людей" в Инстаграм.
Украинцы бурно обсуждают увиденное: кто с иронией, а кто с сильной обидой.
Детей Галкина и Пугачевой приодели в стиле королевской семьи: «Маленький принц и принцесса»
Известный российский актер пропал без вести в Казахстане: "Последний раз связался с мамой..."
Остановилось сердце знаменитого голливудского актера и обладателя "Оскара": "Достойный, грациозный, умный..."
Олег Винник неожиданно обратился к украинцам: "Обратите внимание..."
Булитко из "Дизель шоу" в купальнике решилась показать фигуру без фотошопа: "Оказывается..."
"Что у простого народа спросить, как не о мечте 😂 заметьте, не стоит вопрос "где вы отдыхаете", а "где мечтаете отдохнуть". Жесть 😢"
"Какая случайная встреча! И не встретились же где-то, на заводе, у станка, в 8.00 утра, 1 января, и не в шахте, где 1000 метров под землей... А в Майами!!! Тю... да там каждый украинец может"
"Это, что за "языки"? Радуйтесь, что повезло в такое время жить, что вы котируетесь и востребованы. Будьте благодарны. Так себе селебрити"
"Народу не весело, не понимаете??! Скромнее надо, вы же люди??"
"Им что, тошнит? Или проблемы с языками... такое бывает у случайно встретившихся...😮👏"
"Случайность была бы, если они встретились на передовой. Или в каком-то селе бабушке помогли дров нарубить".
Напомним, Влад Яма из "Танців з зірками" хвастнул элитным отдыхом в Мексике, украинцы не сдержались: "Простому народу не весело…".
Как сообщала Politeka, Влад Яма из "Танців з зірками" показал, чем занимается с красоткой-женой на отдыхе: "Завораживает...".