Судья "Танців з зірками" Влад Яма и заслуженный артист Украины Дмитрий Монатик, как заведено у селебрити, отправились в теплые края после Нового года.

Знаменитости с семьями случайно встретились на пляже в Майами, США. Сеть облетело их совместное фото: Яма с женой, а также Монатик со своей благоверной счастливо улыбались в камеру, и трое из них показывали языки.

Последнее показалось украинцам уж слишком легкомысленным, учитывая, что обычные граждане, в большинстве своем, не могут позволить себе отдых не то, чтобы в Майами, но даже Турции.

"Вот так встреча😉 Семья Влада Ямы и MONATIK случайно встретились в солнечном Майами 😍 Правда же крутые? А где вы мечтаете отдохнуть, пишите в комментариях", - фото опубликовали на официальной страничке "Життя відомих людей" в Инстаграм.

Украинцы бурно обсуждают увиденное: кто с иронией, а кто с сильной обидой.

"Что у простого народа спросить, как не о мечте 😂 заметьте, не стоит вопрос "где вы отдыхаете", а "где мечтаете отдохнуть". Жесть 😢"

"Какая случайная встреча! И не встретились же где-то, на заводе, у станка, в 8.00 утра, 1 января, и не в шахте, где 1000 метров под землей... А в Майами!!! Тю... да там каждый украинец может"

"Это, что за "языки"? Радуйтесь, что повезло в такое время жить, что вы котируетесь и востребованы. Будьте благодарны. Так себе селебрити"

"Народу не весело, не понимаете??! Скромнее надо, вы же люди??"

"Им что, тошнит? Или проблемы с языками... такое бывает у случайно встретившихся...😮👏"

"Случайность была бы, если они встретились на передовой. Или в каком-то селе бабушке помогли дров нарубить".

Напомним, Влад Яма из "Танців з зірками" хвастнул элитным отдыхом в Мексике, украинцы не сдержались: "Простому народу не весело…".

Как сообщала Politeka, Влад Яма из "Танців з зірками" показал, чем занимается с красоткой-женой на отдыхе: "Завораживает...".