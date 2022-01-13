Как передает Politeka.net, многие звезды украинского шоу-бизнеса на время Новогодних праздников и после отправились отдыхать в разные страны.
Так, на этот раз на странице программы "Зірковий шлях" в Инстаграм опубликовали новую серию фото. На кадрах продемонстрировали, как звезды украинского шоу-бизнеса отдыхают после новогодних праздников (чтобы посмотреть все фото, доскролльте до конца страницы).
"Где отдыхают украинские звезды 😮
- Тарас Цымбалюк - Кения
- Катя Осадчая и Юрий Горбунов - Таиланд
- Влад Яма – Мексика и США
- Екатерина Кухар - Лазурное побережье
- Александра Зарицкая - Грузия
- Владимир Остапчук – горнолыжный курорт Куршевель
- Иванна Онуфрийчук - горнолыжный курорт Куршевель
- MONATIK — США
- NK и Потап - Мексика.
- Надя Дорофеева и Владимир Дантес – Мексика", — рассказали на аккаунте.
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Пользователи сети оставили множество комментариев под фото: "Какие уставшие? Задолбали", "Мда... В Украине не отдыхает никто! Патриоты потому что", "Вообще не интересно", "А что это они там?! Дома пусть отдыхают! Они где все "патриоты"? В стране кризис! Вокруг "эпидемия"! В стране пусть с "сертификатами" отдыхают..."бедолаги".
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