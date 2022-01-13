На звезд украинского шоу-бизнеса обрушилась волна негатива из-за их кадров с отдыха в разных странах мира.

Как передает Politeka.net, многие звезды украинского шоу-бизнеса на время Новогодних праздников и после отправились отдыхать в разные страны.

Так, на этот раз на странице программы "Зірковий шлях" в Инстаграм опубликовали новую серию фото. На кадрах продемонстрировали, как звезды украинского шоу-бизнеса отдыхают после новогодних праздников (чтобы посмотреть все фото, доскролльте до конца страницы).

"Где отдыхают украинские звезды 😮

Тарас Цымбалюк - Кения Катя Осадчая и Юрий Горбунов - Таиланд Влад Яма – Мексика и США Екатерина Кухар - Лазурное побережье Александра Зарицкая - Грузия Владимир Остапчук – горнолыжный курорт Куршевель Иванна Онуфрийчук - горнолыжный курорт Куршевель MONATIK — США NK и Потап - Мексика. Надя Дорофеева и Владимир Дантес – Мексика ", — рассказали на аккаунте.

Пользователи сети оставили множество комментариев под фото: "Какие уставшие? Задолбали", "Мда... В Украине не отдыхает никто! Патриоты потому что", "Вообще не интересно", "А что это они там?! Дома пусть отдыхают! Они где все "патриоты"? В стране кризис! Вокруг "эпидемия"! В стране пусть с "сертификатами" отдыхают..."бедолаги".

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