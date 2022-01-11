Хореограф и танцор Влад Яма, который судит проект "Танці з зірками", показал, как выглядит после смены имиджа и удивил Дмитрия Монатика, Катю Осадчую и других звезд.

Как пишет Politeka.net, Влад Яма сейчас отдыхает в Майами, США. Танцор и хореограф взял с собой жену Лилию и сына Леона. На отдыхе Влад решил кардинально сменить имидж и позволил сыну сбрить усы и бороду. Результат данного преображения звезда опубликовал вв Инстаграм.

На фото Влад был полностью без растительности на голове.

"Ну привет, 2007!

Жена не узнаёт, ветерком непривычно обдувает, чувствую себя голеньким, но в целом хорошо", - было написано под фото.

Владимир Дантес сразу прокомментировал фото: "Харош".

Жена Влада тоже написала комментарий:

"Нашла себе молодого мужа".

Фанаты, включая Монатика, Осадчую, Эллерта и других звезд, поставили более 11 тысяч лайков и написали комментарии:



"Люкс", "Ого", "Фантомас", " Затащил достойно. Я бы не решился )", " Почему-то сразу вспомнился танец с Наташей Могилевской в образе Маски (по-моему это была самба?!) Без бороды А что сказала жена?".

Напомним, Влад Яма, Монатик и их жены разгневали украинцев неосторожным жестом на пляже в Майами

А еще Politeka сообщала, что Влад Яма из "Танців з зірками" огорошил видом после кардинальной смены имиджа

Также Politeka писала, что Яма решился на изменения во внешности и ошарашил жену результатом



