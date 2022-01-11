Как пишет Politeka.net, Влад Яма сейчас отдыхает в Майами, США. Танцор и хореограф взял с собой жену Лилию и сына Леона. На отдыхе Влад решил кардинально сменить имидж и позволил сыну сбрить усы и бороду. Результат данного преображения звезда опубликовал вв Инстаграм.
На фото Влад был полностью без растительности на голове.
"Ну привет, 2007!
Жена не узнаёт, ветерком непривычно обдувает, чувствую себя голеньким, но в целом хорошо", - было написано под фото.
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Владимир Дантес сразу прокомментировал фото: "Харош".
Жена Влада тоже написала комментарий:
"Нашла себе молодого мужа".
Фанаты, включая Монатика, Осадчую, Эллерта и других звезд, поставили более 11 тысяч лайков и написали комментарии:
"Люкс", "Ого", "Фантомас", " Затащил достойно. Я бы не решился )", " Почему-то сразу вспомнился танец с Наташей Могилевской в образе Маски (по-моему это была самба?!) Без бороды А что сказала жена?".
Напомним, Влад Яма, Монатик и их жены разгневали украинцев неосторожным жестом на пляже в Майами
А еще Politeka сообщала, что Влад Яма из "Танців з зірками" огорошил видом после кардинальной смены имиджа
Также Politeka писала, что Яма решился на изменения во внешности и ошарашил жену результатом