Як передає Politeka.net, в Instagram програми "Зірковий шлях" з'явилося архівне фото з Оленою Шоптенко, яке запропонували порівняти з її новим знімком. Відзначимо, що за останній час танцівниця не тільки не постаріла, але навіть стала виглядати більш яскраво і привабливо.
"Олена Шоптенко у 2000-х і зараз. Здається, 34-річна танцівниця @alena_shoptenko зовсім не змінилася. Що скажете?",- підписали фото автори аккаунта.
У коментарях шанувальники стали обговорювати зовнішність зірки.
"Щоки зіпсувала філерами", "Це ще раз доводить, що красива жінка з роками стає тільки краще!", "Видно що нормальна людина, природна краса!", "Навіть краще стала", "Яскравий приклад природної краси, взагалі не змінилася", "Розумниця, талановита, трудяга і душевна Олена", "Вона справжня натуральна блондинка!",- пишуть користувачі Мережі.
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