Відома танцівниця, головний хореограф "Танців з зірками" Олена Шоптенко стала знаменитою ще на початку 2000-х, коли вперше взяла участь у танцювальному шоу.

Як передає Politeka.net, в Instagram програми "Зірковий шлях" з'явилося архівне фото з Оленою Шоптенко, яке запропонували порівняти з її новим знімком. Відзначимо, що за останній час танцівниця не тільки не постаріла, але навіть стала виглядати більш яскраво і привабливо.

"Олена Шоптенко у 2000-х і зараз. Здається, 34-річна танцівниця @alena_shoptenko зовсім не змінилася. Що скажете?",- підписали фото автори аккаунта.

У коментарях шанувальники стали обговорювати зовнішність зірки.

"Щоки зіпсувала філерами", "Це ще раз доводить, що красива жінка з роками стає тільки краще!", "Видно що нормальна людина, природна краса!", "Навіть краще стала", "Яскравий приклад природної краси, взагалі не змінилася", "Розумниця, талановита, трудяга і душевна Олена", "Вона справжня натуральна блондинка!",- пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Шоптенко в незвичайній сукні запідозрили у вагітності: "Животик або...".

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