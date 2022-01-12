Як пише Politeka.net, Альону Шоптенко є успішною українською танцівницею та хореографом. У новому сезоні шоу" Танці з зірками", яка встигла прославитися на проекті і не раз допомагала перемогти різним артистам. Зараз танцівниця захоплена просуванням кар'єри і далі, а також не забуває про будинок.
Цього разу у соціальній мережі на сторінці "ЗШ" вирішили порівняти фото Шоптенко з архіву та свіжий кадр. На думку багатьох, за двадцять років танцівниця практично не зименілась.
"Альона Шоптенко в 2000-х і зараз 🔥 здається, 34-річна танцівниця @alena_shoptenko зовсім не змінилася. Що скажете? ✨ » - сказано в підписі під кадрами з порівнянням.
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"Красуня😘 😘 💋 🥰; навіть краще стала🔥❤️🙌; видно що нормальна людина, природна краса!; Це ще раз доводить, що красива жінка з роками стає тільки краще! 🔥 🔥 ; Яскравий приклад природної краси, взагалі не змінилася; ні трохи не змінилася. Також красуня"»
Відомо, що Алена живе поруч з Дмитром Монатіком, Володимиром Дантесом і Надею Дорофєєвою в населеному пункті Крюківщина під Києвом.
На новому фото Алена позувала біля будинку, тримаючи різдвяний вінок. Як можна зрозуміти, Шоптенко зараз активно зайнята підготовкою до Нового року.
"Обіцяю, це останній вінок, і залишиться тільки олів'є", - написала Шоптенко.
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