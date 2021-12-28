Відому танцівницю і хореографа з "Танців з зірками" Олену Шоптенко в шикарній рожевій сукні запідозрили у вагітності.

Як передає Politeka.net, Олена Шоптенко є відомою українською танцівницею та головним хореографом на проєкті "Танці з зірками". Раніше вона сама була учасницею цього шоу, але показавши приголомшливий результат і талант отримала роботу в проєкті. Також вона є колишньою дружиною відомого танцюриста і хореографа Дмитра Дікусара.

Так, цього разу хореограф опублікувала нову серію фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Олена Шоптенко позує в шикарній сукні ніжно-рожевого кольору. Під фото танцівниця розповіла, що тільки закінчила святкувати свій День Народження. Варто відзначити, що Олені Шоптенко виповнилося 34 роки.

"Тільки закінчила святкувати свій день народження, як вже готуюся до Нового року. Грудень для мене - завжди про передчуття", — розповіла Олена Шоптенко.

Шанувальники залишили безліч коментарів під новими фото танцівниці: "Неймовірна", "Шикарна", "Вогонь", "Олена, яка ти прихорошенька", "Животик або мені здається", "Милий красивий ангел який спустився з небес розумниця ти", "Яке чудово - повітряне фото".

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