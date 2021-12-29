Головний хореограф "Танців з зірками" Олена Шоптенко показала, які прикраси готує для новорічних свят і засвітила свій будинок, який знаходиться біля співаків Дмитра Монатіка, Наді Дорофєєвої та Володимира Дантеса.

Як пише Politeka.net, Олена Шоптенко є успішною українською танцівницею та хореографом. У новому сезоні шоу" Танці з зірками " зірка стала головним хореографом проекту. Відомо, що Олена живе поруч з Дмитром Монатіком, Володимиром Дантесом і Надею Дорофєєвою в населеному пункті Крюківщина під Києвом.

На новому фото Олена позувала біля будинку, тримаючи різдвяний вінок. Як можна зрозуміти, Шоптенко зараз активно зайнята підготовкою до Нового року.

"Обіцяю, це останній вінок, і залишиться тільки олів'є", - написала Шоптенко.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

Красива сильно", "яке красиве фото", "дуже красивий", "красуня", " залишився ще Дід Мороз і Снігуронька!", "Фотографія супер приємно дивитися, розумниця, ангел".

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