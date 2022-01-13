Известная танцовщица, главный хореограф «Танців з зірками» Алена Шоптенко стала знаменитой еще в начале 2000-х, когда впервые приняла участие в танцевальном шоу.

Как передает Politeka.net, в Инстаграм программы «Зірковий шлях» появилось архивное фото с Аленой Шоптенко, которое предложили сравнить с ее новым снимком. Отметим, что за прошедшее время танцовщица не только не постарела, но даже стала выглядеть более ярко и привлекательно.

«Елена Шоптенко в 2000-х и сейчас. Кажется, 34-летняя танцовщица @alena_shoptenko совсем не изменилась. Что скажете?», - подписали фото авторы аккаунта.

В комментариях поклонники стали обсуждать внешность звезды.

«Щеки испортила филерами», «Это ещё раз доказывает, что красивая женщина с годами становится только лучше!», «Видно что нормальный человек, природная красота!», «Даже лучше стала», «Яркий пример природной красоты, вообще не изменилась», «Умница, талантливая, трудяга и душевная Елена», «Она настоящая натуральная блондинка!», - пишут пользователи сети.

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